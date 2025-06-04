Россия призывает США и Британию повлиять на Украину для остановки эскалации

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 13 0

Что касается ответа на атаки Киева — решение останется за Минобороны РФ.

Рябков: Россия призывает Британию и США повлиять на Киев для остановки эскалации

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Россия призывает Британию и США повлиять на Украину, чтобы остановить эскалацию конфликта. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе пресс-конференции.

«Россия требует четкой реакции США и Британии на недавние атаки Украины, чтобы не допустить дальнейшей эскалации», — сказал Рябков.

Что касается ответа Москвы на атаки Украины — решение останется за Минобороны РФ, заявил Рябков. Он отметил, что российская сторона уже продемонстрировала выдержку перед вторым раундом переговоров в Стамбуле, не дав ответа на провокации Киева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Украина желает вынудить Россию выйти из переговоров. Именно с этой целью Киев занимается организацией терактов на территории РФ. Таким образом украинская сторона надеется создать информационное давление и нагнетание обстановки на фоне переговоров.

Такой подход характеризует Украину как сторону, которая не заинтересована в достижении результата в переговорном процессе, а участвует в них под давлением извне.

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