Легкие не справляются с кислородом: названы противопоказания для занятий бегом

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 37 0

Пульмонолог Шибут: нельзя заниматься бегом при астме и легочной гипертензии

Легкие не справляются с кислородом: названы противопоказания для занятий бегом

Фото: 5-tv.ru

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Некоторые заболевания при активных кардиотренировках могут усугубиться, а также нарушить работу сердца и других органов.

Занятия бегом противопоказаны людям, у которых имеются тяжелые заболевания дыхательной системы. При них легкие плохо переносят насыщение организма кислородом в больших количествах. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала врач-пульмонолог Светлана Шибут.

По словам эксперта, в числе таких проблем со здоровьем есть легочная гипертензия, астма с неконтролируемым течением и хроническая обструктивная болезнь легких.

Пульмонолог отметила, что гипертензия нередко сопровождается патологиями сердца, легких и соединительных тканей, а также нарушениями свертываемости крови. При этом заболевании усиленные кардиотренировки могут усугубить состояние, развить сердечную недостаточность и стать причиной обмороков.

«Бег противопоказан при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) III–IV степени. Такие пациенты испытывают выраженное затруднение при выдохе воздуха. Одышка возникает у них даже на фоне легких нагрузок, а при интенсивных упражнениях возможны боль в груди, резкое ощущение нехватки воздуха и сильные приступы кашля», — поделилась Шибут.

Эксперт добавила, что активно заниматься бегом категорически запрещается и при тяжелых формах бронхиальной астмы с неконтролируемым течением. Особенно пагубными могут стать тренировки на холодном воздухе или в местах с высоким уровнем загрязнения атмосферы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что эксперт в области хирургии назвала эффективные способы для замедления старения.

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Легкие не справляются с кислородом: названы противопоказания для занятий бегом

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