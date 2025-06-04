Москва выразила протест Токио из-за учебных стрельб вблизи границ России

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Москва выразила протест Токио из-за учебных стрельб вблизи границ России

МИД России возмутился военными стрельбами Японии у границ

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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В МИД РФ потребовали от посольства Японии объяснений.

Министерство иностранных дел России заявило решительный протест посольству Японии в Москве из-за учебных стрельб, которые японские военные провели в открытом море у Хоккайдо — в опасной близости от российских границ. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Согласно заявлению на сайте ведомства, инцидент произошел 23 мая: патрульный катер «Кавагири» открыл огонь в районе, где могли находиться гражданские суда.

«Безответственные действия подобного рода в непосредственной близости от рубежей Российской Федерации представляют собой очевидное нарушение международного права, создают прямые риски для гражданского судоходства, жизни и здоровья российских граждан и являются категорически неприемлемыми», — заявили в МИД.

Россия потребовала от Японии объяснений и настоятельно призвала исключить повторение подобных инцидентов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия ответит на массированные атаки Украины. В отличие от Киева, российские военные в качестве целей будут выбирать военные объекты, а также предприятия военно-промышленного комплекса.

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