Конец шоу? Легенда кантри отказала Меган Маркл принимать участие в съемках

Представили певицы считают, что бывшая герцогиня Сассекская пытается за чужой счет восстановить свою репутацию.

Легенда кантри-музыки Долли Партон отвергла предложение бывшей герцогини Сассекской Меган Маркл сняться в шоу «С любовью, Меган», вышедшем на Netflix в марте. Об этом рассказала журналистка Кинси Скофилд в подкасте The Nerve with Maureen Callahan.

По словам Скофилд, команда 79-летней Партон восприняла приглашение резко. Внутри коллектива вспыхнуло раздражение: они решили, что Маркл зовет Долли ради собственной репутации. В последние годы к герцогине Сассекской все меньше доверия, и присутствие звезды такого масштаба могло бы укрепить ее позиции в обществе.

Фото: AP/ТАСС

«Они (команда Партон. — Прим. ред.) не хотят рисковать репутацией Долли, ее популярностью, связываясь с Меган Маркл. Просьба была направлена лишь на то, чтобы повысить авторитет Меган на том поле, на котором у Долли и так большой авторитет», — объяснила Скофилд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему бывшая актриса Меган Маркл разочаровалась в принце Гарри сразу после свадьбы.