Следующая рабочая неделя будет короткой

Следующая рабочая неделя в России будет трехдневной благодаря празднованию Дня России 12 июня, напомнила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

Она отметила, что россиян, работающих по пятидневной рабочей неделе, ожидают дополнительные выходные дни на следующей неделе, которые продлятся с 12 по 15 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как помочь психике во время короткой рабочей недели. Временные рамки стимулируют человека к тому, чтобы выполнить все задачи в срок. В результате сотрудник может переутомиться, что негативно скажется на его самочувствии.

По словам психолога, чтобы не выгореть в такой период, необходимо соблюдать несколько правил. Прежде всего, необходимо научиться правильно расставлять акценты.

В сжатых условиях человеческий разум может начать работать в режиме «панического менеджера». Чтобы избежать этого, нужно сосредоточиться на ключевых задачах дня, чтобы время не было потрачено впустую.