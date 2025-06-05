Следующая рабочая неделя будет короткой

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 23 0

Россияне будут отдыхать целых четыре дня.

Следующая рабочая неделя будет короткой

Фото: ITAR-TASS/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Следующая рабочая неделя в России будет трехдневной благодаря празднованию Дня России 12 июня, напомнила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

Она отметила, что россиян, работающих по пятидневной рабочей неделе, ожидают дополнительные выходные дни на следующей неделе, которые продлятся с 12 по 15 июня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как помочь психике во время короткой рабочей недели. Временные рамки стимулируют человека к тому, чтобы выполнить все задачи в срок. В результате сотрудник может переутомиться, что негативно скажется на его самочувствии.

По словам психолога, чтобы не выгореть в такой период, необходимо соблюдать несколько правил. Прежде всего, необходимо научиться правильно расставлять акценты.

В сжатых условиях человеческий разум может начать работать в режиме «панического менеджера». Чтобы избежать этого, нужно сосредоточиться на ключевых задачах дня, чтобы время не было потрачено впустую. 

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
-0.35 89.31
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
5:46
Жуткая девочка из телевизора: что стало с актрисой из фильма ужасов «Звонок»
5:20
Мошенники начали выманивать у россиян изображения их лиц
5:00
Боевики ВСУ расстреляли из танка больницу в Волновахе, где их лечили
4:40
Следующая рабочая неделя будет короткой
4:23
Самойлова купила заброшенный пансионат: «С детства мечтала»

Сейчас читают

Беды армянского коньяка на грузинской таможне: Тбилиси задерживает добро
«Операция Рединг-мост»: подготовлен план действий на случай смерти Кейт Миддлтон
Изобилие и процветание: прогноз Таро на лето 2025 года
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025