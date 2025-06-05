Не искушайте судьбу: чем можно заразиться, съев немытые ягоды с грядки

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 17 0

Врач Очинская: при употреблении немытой ягоды можно подхватить сальмонеллез

чем можно заразиться, съев немытые ягоды с грядки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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Это может обернуться большими проблемами со здоровьем.

С наступлением лета начался сезон ягод. Есть их немытыми может быть опасно, поскольку существует риск заражения такими болезнями, как сальмонеллез, кишечная палочка и гельминтоз. Об этом рассказала в беседе с изданием Газета.ру врач-инфекционист Наталья Очинская.

По ее словам, при заражении кишечной палочкой могут возникнуть такие симптомы, как жидкий стул с примесью слизи, тошнота, рвота, небольшое повышение температуры, головная боль и боли в животе.

«Сальмонеллез отличает резкое начало в течение 12 часов после употребления зараженных ягод, высокая температура, тошнота, рвота, жидкий пенистый стул, часто зеленоватый», — указал эксперт.

Гельминтоз — это острые инфекционные заболевания, вызванные паразитами (гельминтами). Из гельминтов чаще всего встречаются аскариды. Аскаридоз, в свою очередь, проявляется температурой до 38 градусов, болями в животе, тошнотой и возможными высыпаниями по типу аллергических с зудом.

Мыть ягоды перед употреблением — обязательная процедура. Лучше замочить их на 20 минут, а затем промыть под проточной водой в течение пять минут, заключила врач.

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