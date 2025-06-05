«Болезненно и травматично»: астролог назвал знаки, которым будет очень тяжело

Астролог Павел Глоба рассказал, чего стоит ожидать человечеству от перехода Сатурна в созвездие Овна. По его словам, планета будет находиться в состоянии «падения». Это может усилить ее худшие качества: жестокость и деспотизм. Ближайшие два с половиной года станут для человечества серьезным испытанием. Об этом сообщает 7Дней.ru.

Эксперт уточняет, что нынешней особенностью перехода Сатурна в Овна является его соединение с Нептуном. Сатурн, по словам астролога, символизирует строгую иерархию. В свою очередь, Нептун ассоциируется с тайными аспектами жизни. Их соединение может указывать на скрытую власть и влияние спецслужб.

По мнению Глобы фаворитами предстоящего периода станут Львы и Стрельцы. Сатурн соблаговолит их конструктивным проектам. Водолеям и Близнецам стоит не упускать свой шанс. Овны же столкнутся в этот период с испытаниями и будут вынуждены отказаться от излишеств.

«А вот Раки, Козероги и Весы могут воспринять этот транзит болезненно и травматично из-за напряженных аспектов Сатурна к их солнечным позициям в натальных картах», — подчеркивает эксперт.

Сатурн совершает свой переход в созвездие Овна впервые за 30 лет. Планета задержится в нем до 1 сентября 2025 года, затем отойдет от него и вернется 13 февраля 2026-го. В следующий раз вторая по размеру планета Солнечной системы покинет созвездие только в середине 2028 года.

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