Политолог прогнозирует теракты в США из-за закрытия ASAID

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 26 0

Политолог Дудаков прогнозирует теракты в США из-за закрытия ASAID

Политолог прогнозирует теракты в США из-за закрытия ASAID

Фото: Zuma/ТАСС

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Число сотрудников еще действующего ведомства достигало десяти тысячи человек.

Гражданам США стоит быть начеку после нападения на группу произраильских демонстрантов в Колорадо. Эксперты сходятся во мнении — террористическая угроза в стране может увеличиться. Ситуацию проанализировал портал EADaily.

Журналисты обратили внимание на слова политолога Малека Дудакова — он видит связь произошедшего с расформированием агентства ASAID. В частности, у того же напавшего на активистов (это был мигрант из Египта. — Прим. ред.) были при себе документы от USAID.

Число сотрудников еще действующего ведомства достигало десяти тысячи человек. Среди них, уверен эксперт, немало «потенциально опасных элементов», которые обижены на весь мир из-за потери своей организации.

«Опасных мигрантов заехало в США при Байдене очень много. А теперь мы наблюдаем и радикализацию увольняемых персонажей из USAID и спецслужб. Они будут мстить…» — заявляет Дудаков в своем Telegram-канале.

Местная власть в стране активно теряет очки, обращают внимание журналисты.

Меж тем, все сотрудники ликвидированного по поручению Дональда Трампа агентства USAID будут уволены к 30 сентября 2025 года. Об этом сообщал ранее 5-tv.ru.

USAID была уличена в многолетней пропаганде политики Демократической партии США и поддержке антиправительственных движений по всему миру. Все зарубежные миссии USAID будут ликвидированы уже к концу 2025 года.

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