Заблудившегося в лесу пенсионера спасли в Новосибирской области

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Мужчина пропал без вести неделю назад.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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В Новосибирской области нашли пенсионера, который пропал без вести неделю назад. Десятки добровольцев, кинологи и спасатели разыскивали пропавшего. В небо подняли беспилотники.

72-летний житель отправился на прогулку в лес и не вернулся. Ушел налегке. Не было ни связи, ни еды, ни теплой одежды. По ночам температура опускалась почти до нуля, временами шел снег.

Найти пропавшего помогла его же собака. Она сбежала из дома и взяла след хозяина. А когда добралась — стала громко лаять. Так питомец привел поисковиков к цели.

А в Забайкальском крае нашли пропавшего 12-летнего мальчика. Об этом ранее писал 5-tv.ru. Он вышел из дома и потерялся. Примерно сутки мальчик провел в лесу без еды и воды. Случилось это в районе, где на тот момент бушевали природные пожары. При этом у ребенка — особенности в развитии, ему нужен постоянный уход.

К поискам подключились полицейские, спасатели и волонтеры. Рассказываем, где и как нашли ребенка.

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