В Воронежской области остановили движение поездов из-за повреждения ж/д полотна

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 70 0

Для ликвидации последствий инцидента создан оперштаб.

На участке железной дороги на юге Воронежской области остановлены поезда

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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На участке железной дороги Евдаково-Сагуны на юге Воронежской области были остановлены несколько поездов. Причина — повреждение ж/д полотна, сообщил губернатор региона Александра Гусев в своем Telegram-канале.

«На участке железной дороги на юге Воронежской области остановлены несколько поездов. Машинист одного из них заметил незначительное повреждение полотна», — сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в ходе инцидента нет. Глава региона отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы и аварийно-восстановительная бригада ЮВЖД. Ситуация находится на личном контроле губернатора.

В ЮВЖД добавили, что в пути следования задерживаются несколько пассажирских поездов. Для координации работы по ликвидации последствий инцидента на Юго-Восточной железной дороге работает оперативный штаб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в пригороде Тель-Авива неизвестные подорвали три автобуса. Транспортные срества почти одновременно подлетели от взрыва. Местная полиция не сомневается, что произошедший инцидент — это теракт.

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