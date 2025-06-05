Депутата Латвии выгнали с заседания парламента за слова в защиту русского языка

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Депутата Латвии Росликова выгнали с заседания парламента

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Голенков; 5-tv.ru

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Алексей Росликов выступил против позиции властей.

Латвийского депутата выгнали с заседания парламента за защиту русского языка. Обсуждали декларацию «Об устранении лингвистических последствий русификации».

Алексей Росликов выступил против этой инициативы. Раскритиковал власти республики за желание искоренить все, что связано с Россией.

«Нас больше, и русский язык — наш язык!» — заявил депутат Алексей Росликов.

По словам политика, складывается такое ощущение, что власти Латвии уже намерены создавать для русскоязычных отдельные закрытые зоны. Более того, скоро запретят даже называть детей русскими именами. За такое депутата сразу же удалили из зала якобы за «неуважение» к парламенту. Согласно новым правилам, использование других языков, кроме латышского, считается нарушением закона.

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