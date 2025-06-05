Было возбуждено уголовное дело.

Охранник музыкальной школы в Москве поцеловал десятилетнюю девочку. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Днем 31 мая 67-летний мужчина подошел к девочке, когда та переобувалась, и поцеловал ее. По его словам, он сделал это, чтобы поднять ребенку настроение и успокоить», — сообщил информатор.

Школьница утверждала, что данный человек и до этого несколько раз подходил к ней. По информации инсайдера, мужчина устроился в это образовательное учреждение чуть больше месяца назад. Он зарегистрирован в Астраханской области и периодически приезжал в столицу, так как работал вахтовым методом.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее 5-tv.ru писал о том, педагога специализированной школы осудили за жестокое обращение с «особенным» ребенком в Красноярском крае. Экс-учительница словесно унижала мальчика с диагнозом аутизм. Ребенок не может разговаривать, однако понимает все, что происходит вокруг. Действия педагога смогли негативно повлиять на поведение школьника.