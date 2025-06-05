Отек Квинке и анафилактический шок: как защитить себя после укуса пчелы

Отсутствие аллергии — не гарантия безопасности.

Самое важное при укусе пчелы — сразу достать жало пинцетом. Об этом «Известиям» рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

«При укусе пчелы надо сразу же удалить жало пинцетом. Выдавливать его руками ни в коем случае нельзя — такие действия могут привести к усилению аллергической реакции», — рассказала эксперт.

Следующий шаг — обработка места укуса антисептиком. Подойдет перекись водорода или хлоргексидин. Далее рану необходимо промыть водой и приложить холодный компресс на 15-20 минут, чтобы не дать отеку распространиться, объяснила эксперт.

Аллергическая реакция на укус пчелы неизбежна, она является естественным ответом организма на чужеродный белок.

«У кого-то она будет менее выражена, а у кого-то окажется сильной. Обычно симптомы аллергической реакции — покраснение, зуд, отек в месте укуса», — добавила Волгина.

При укусе пчелы возможны также общие реакции. Самые опасные из них — отек Квинке, аллергическая крапивница и анафилактический шок. На последнее могут указывать такие признаки, как головокружение, падение давления, нарушение дыхания и сердечной деятельности.

Эксперт отметила, что анафилаксия требует немедленного обращения к врачу, так как способна привести к смерти.

«В аптечке всегда должны быть антисептики, чтобы обработать место укуса, антигистаминные препараты. Если человек знает, что у него аллергия на мед или другие продукты деятельности пчел, то должен быть прописанный аллергологом гормональный препарат в инъекции или ингаляторе при астме», — заключила Волгина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что собака умерла после укусов пчел в Омске.