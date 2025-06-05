В Киргизии произошли два землетрясения магнитудой 4,6 и 4, 1 балла

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 22 0

В Киргизии произошли два землетрясения магнитудой 4,6 и 4, 1 балла

В Киргизии произошли два землетрясения магнитудой 4,6 баллов

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Интервал между ними составил шесть минут.

В Киргизии прошли два землетрясения подряд с интервалом в шесть минут. Их магнитуда составила 4,6 и 4,1 балла соответственно. Это стало известно из данных института сейсмологии Национальной академии наук Киргизии.

Очаги землетрясения зарегистрированы в Нарынской области страны. Подземные толчки мощностью в 4,6 баллов были зафиксированы в 16:18 по местному времени (13:18 мск). Второй раз информация о сейсмоактивности магнитудой 4,1 поступила в 16:24 по местному времени (13:24 мск).

«В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в селах Орто-Сырт, Кара-Булан — 4 балла, в селах Кызыл-Туу, Кара-Булак, Казыбек — 3,5 балла», — передает слова сотрудников института РИА Новости.

Очаг землетрясения располагался в 12 км к юго-востоку от села Кара-Булак и залегал на глубине 17–20 км. Пресс-центр МЧС страны передал, что жертв и разрушений от землетрясения, предварительно, нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во время землетрясения в Турции умерла девушка. Причиной была названа паническая атака. 

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