Огромная очередь в мавзолей скопилась на Красной площади
Накануне закрытия на реставрацию в мавзолей Ленина выстроилась очередь
Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru
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Москвичи и гости столицы стоят в длинной очереди в мавзолей — скоро здание закроют до 2027 года.
На Красной площади в Москве огромная очередь. Туристы и местные жители хотят попасть в мавзолей. Повышенный интерес связан с предстоящей реконструкцией.
Люди хотят посетить мемориал до начала работ. Сотни человек стоят по несколько часов. Некоторые даже приехали с детьми.
Реставрация начнется в ближайшее время и продлится до июня 2027 года. Последний раз комплекс закрывали осенью 2012 года.
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