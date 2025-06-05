У них была обнаружена кишечная инфекция.

С поезда, следующего по маршруту Екатеринбург — Анапа, были госпитализированы 22 ребенка с норовирусной инфекцией. О восьми случаях заражения ранее днем сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Затем представители Министерства здравоохранения Свердловской области заявили об еще 14 детях, у которых были обнаружены симптомы.

На станции Лиски Воронежской области 4 июня восьмерых школьников пришлось снять с поезда и госпитализировать с симптомами пищевой инфекции. После прибытия поезда в конечную точку путешествия всех остальных детей решили обследовать на наличие заболевания.

«По итогам обследования 14 детей, у которых при экспресс-тестировании выявлен норовирус второго генотипа, оставлены под наблюдением в условиях стационара», — сообщает в Telegram-канале Минздрав Свердловской области.

Детей без симптомов заболевания отправили в лагерь «Жемчужина России», где их поместили в изолятор. Школьники, оставшиеся в больнице Лисков, идут на поправку, готовятся к выписке и вскоре присоединятся к остальным в центре отдыха.

Сотрудниками Роспотребнадзора были проведены процедуры по выяснению причины заболевания. Ими были взяты смывы с поверхностей, образцы готовой продукции и пробы воды.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что из-за отравления на теплоходе "Михаил Булгаков" было возбуждено два уголовных дела. Симптомы ротовирусной инфекции наблюдались у 79 пассажиров.