Организация Объединенных Наций (ООН) отметила, что в любом конфликте, в том числе и украинском, отдает предпочтение переговорам. Санкции же США названы, наоборот, менее действенным способом. Об этом сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в беседе с журналистами.

«Честно говоря, в любом конфликте решение для его завершения заключается в переговорах», — цитирует РИА Новости представителя ООН.

По словам Дюжаррика, переговоры дадут больший результат, нежели усиление санкционного давления на участников конфликта со стороны Вашингтона.

В четверг Дональд Трамп пригрозил России новыми санкциями, если до установленного им самим срока не удастся разрешить конфликт на Украине. Президент не назвал точный дедлайн, а лишь отметил, что сам поймет, когда это уже нельзя будет остановить. Такое заявление глава Белого дома сделал во время встречи с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в связи с угрозами глобальному миру, вызванными действиями ряда европейских стран, пытающихся помешать урегулированию конфликта на Украине, Россия инициировала запрос на проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН.