«Начиная с детского сада»: дочь Жукова травили сверстники из-за популярности отца

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 24 0

Дочь Сергея Жукова травили сверстники из-за популярности отца

«Буллили с детского сада»: через что прошла дочь Жукова из-за его популярности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Артист подчеркнул, что Ника достигает успеха самостоятельно, без помощи его звездного имени.

Дочь певца Сергея Жукова, Ника, страдала из-за популярности отца. Об этом рассказал лидер группы «Руки Вверх!» на церемонии вручения IV Национальной премии интернет-контента.

«Это вообще удел всех детей известных родителей. И, безусловно, мне безумно гордо и мне безумно приятно, что Ника правильно к этому относится. Хотя тот же буллинг по этому поводу был, начиная с детского сада. Это никуда не девается», — цитирует артиста издание The Voice.

Артист указал, что никакие связи не могут гарантировать настоящий успех. Ника начала свою карьеру с участия в клипах отца, а сейчас активно ведет свой блог. Недавно 16-летняя девушка дебютировала в фильме «Артек. Большое путешествие», где сыграла участницу музыкальной группы.

Лидер группы «Руки Вверх!» подчеркнул, что можно купить что угодно, но «нельзя купить главную роль в фильме или сериале», поскольку это невозможно. Так что успеха наследница артиста достигла своими силами.

«Она сама, будучи непрофессиональной актрисой, смогла убедить всех — от режиссера до телеканала — в своей способности сыграть эту роль… Это нельзя подделать», — указал Сергей Жуков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, по каким правилам Сергей Жуков воспитывает детей. Артист — многодетный отец, у него растет аж пятеро наследников.

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