Без ремня и смартфона: по каким правилам Сергей Жуков воспитывает детей

У Сергея Жукова четверо несовершеннолетних детей. Как он справляется с их воспитанием, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Лидер группы «Руки Вверх!» откровенно рассказал о трудностях многодетного отцовства. Из-за чего сыновья Сергея Жукова ревнуют его к своей старшей сестре? И с помощью каких уловок 48-летнему музыканту удалось добиться от них идеальных оценок в школе? Как воспитывали в детстве самого исполнителя? Почему ему пришлось бороться за внимание отца? И что за потрясение довелось пережить знаменитости в детстве? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я какой отец? Я ужасный отец для своих детей. Из меня вьют веревки, борщ, соки выжимают… Просто нужно терпение. Это работа — быть папой и мамой», — подчеркнул артист.

Певец Сергей Жуков — один из самых известных многодетных отцов в шоу-бизнесе. Помимо старшей дочери Александры от первого брака, он с женой Региной Бурд воспитывает четверых наследников: 16-летнюю Нику, 14-летнего Энджела, 10-летнего Мирона и годовалого Эвана. Музыкант признался: чтобы жизнь большой семьи не превратилась в хаос, они с супругой разработали целый устав.

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«Есть постулаты, которые мы не нарушаем. Мы не ругаемся при детях. Мы никогда в жизни не оскорбляем друг друга, как бы ни хотелось. За то, что ты что-то сделал не так, мы не ругаем, а за обман ругаем», — уточнил Сергей Жуков.

Телевизор и компьютер два раза в неделю: в выходные или после уроков. Смартфон приобретается ребенку в десять лет, но играть в него можно не более часа. Жуков уверяет, что действует исключительно в интересах детей. Ведь и сам не понаслышке знает, чем чреваты виртуальные игры без меры.

«Раньше компьютеров вообще не было, все было в телевизоре. Подключалась приставка… Я просидел 23 часа за телевизором и, естественно, потом закрывал глаза, там бегали эти танчики, пакманы и прочие. И у меня стали такие нехорошие всевозможные в голове эти… Пришлось два дня капаться», — поделился музыкант.

У Жукова нет помощников по дому. Дети сами убирают в комнатах и моют за собой посуду. Особое внимание Сергей с супругой уделяют успеваемости в школе. Наследники артиста не всегда приносят твердые четверки и пятерки. Но звездные родители придумали, как их мотивировать.

«Нужно приоритет чуть переставить. И объяснить, что нам все равно, что у тебя будет три или четыре. Ничего не произойдет с миром, вообще ничего. Он не изменится, не разрушится из-за твоей тройки. А с тобой произойдет, если забьешь на это. Поэтому просто возьмите и сделайте, докажите. И смотришь через месяц — бац — уже все нормально, все выучено, все сделано. И не надо для этого ни ремень брать в руки, что называется, ни наказывать», — рассказал Жуков.

Конечно, не всегда в семье царит идиллия. Дети требуют внимания, часто ссорятся между собой и ревнуют друг друга к родителям. К примеру, старшим сыновьям артиста кажется, что он больше любит дочь Нику.

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«Папа, особенно с сыном, старается показать какой-то мужской характер, а вот с девочками наоборот. У нас Ника одна девочка в семье, остальные пацаны, поэтому ей все сходит с рук. Ай-яй-яй. За это мы получаем от пацанов», — отметил певец.

Но музыкант пытается хранить спокойствие и учит их решать конфликты миром.

«Допустим, через пять минут после ссоры кто-то один из нас должен подойти и сказать: прости. Или сказать: все, смотри, я ничего не говорю. Ты, когда все поймешь, сам придешь и извинишься. И может человек два дня, три дня специально ходить показывать, что ему все равно, но на четвертый: мам, пап, да я был дурачком», — объяснил Жуков.

Сергей признается: быть сознательным и мудрым родителем ему во многом помогает Регина. Ведь самого певца воспитывали по-другому, и у него перед глазами не было примера настоящего отца. Исполнитель с грустью вспоминает, как в детстве видел папу лишь урывками и из-за этого считал, что тот его совсем не любит.

«Он с понедельника по вечер-пятницу беспролазно с шести утра до семи вечера на работе. Приезжает, поел, лег спать. И так всю жизнь, всю свою жизнь. И у него есть только суббота сходить на свою любимую рыбалку», — рассказал артист.

Да и остальные родственники, по словам Сергея Жукова, не сильно заботились о его психологическом здоровье и комфорте.

«Самое страшное мое было воспоминание, это когда я приехал к прабабушке, она сказала: „Что ты путаешься под ногами? Иди поймай курицу“. Я долго не мог поймать, потом еле-еле поймал. Она взяла ее и одним ударом отрубила голову и пошла варить. Я чуть в обморок не упал», — поделился певец.

И только по прошествии множества лет Жуков понял, что зря обвинял своих родных.

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«Они в душе очень нас любят, но никогда не показывают. Просто раньше любовь была другая», — подчеркнул артист.

Теперь певец и сам появляется дома наездами. Он практически не отдыхает: открывает за бизнесом бизнес, гастролирует и продюсирует кино. Но благодаря заботливой и мудрой супруге Сергей Жуков с удовольствием растит детей.

«Когда у тебя самая лучшая в мире женщина — жена, не надо ни от чего спасаться, не надо убегать из дома. И если мне надо правда поспать, то, естественно, она сама встанет, сама уложит, сама поменяет. Все сделает. И, конечно, скажет всем: папу не трогать, потому что ему рано в шесть утра вылетать на гастроли. И за это, я говорю, можно только ей поклониться, потому что знаю другие ситуации, когда на это очень обижаются», — уточнил музыкант.

«Сергей Жуков — это мамонт, динозавр. Это все про него. Потому что на самом деле такой любви к детям, к семье я лично редко вижу у артистов. Артисты же вообще многие такие гуляки и любят и на девушек посмотреть, и на всех подряд. А он в этом плане вообще примерный семьянин», — высказался светский журналист Денис Сорокин.

Музыкант старается вложить в наследников как можно больше: они занимаются спортом и творчеством и уже сами зарабатывают деньги. А чтобы никто не чувствовал себя обделенным родительским вниманием, ввел приятные семейные традиции: совместные чаепития по вечерам, чтение книг и отдых всей семьей два раза в год на океанском побережье.