Модные тренды не обошли стороной артистку. Вот только коллеги рвения к ним не оценили.

Заслуженная артистка России, кинозвезда и телеведущая, обладающая непростым характером, вновь сумела удивить публику. Уже не конфликтом, а своим внешним видом. Так, 65-летней актрисе, казалось, несвойственны дерзкие эксперименты со внешностью, непредсказуемый нрав и без того не выпускает звезду с первых полос прессы. С чего вдруг она решила сделать с собой такое?!

«Лариса, что это с тобой? Это ты меня ругала, что я в бабку превратилась, а сама-то в кого?» — именно с таких слов главной сваха России Розы Сябитовой начался очередной выпуск шоу «Давай поженимся».

В чем была проблема? Да не было бровей у Ларисы Андреевны! Ведущая предстала перед коллегами и зрителями в качестве примера одного из бьюти-трендов. Брови были обесцвечены, как и две прядки волос, обрамляющие лицо.

Неужели Гузеева так захотела стать ближе к молодежи? Или подумала, что скинет десяток годков? А может, последовала за другими знаменитостями — Ириной Шейк, Ким Кардашьян, Полиной Гагариной, Натальей Ионовой (Глюкоза) наконец?

Лариса Гузеева не боится «неудачных фото». Главное, чтобы на них были любимые люди. На снимке — с певицей Юлией Паршутой. Фото: Telegram/Лариса Гузеева/larisaguzeevaof

Ответить на вопрос артистке не дали. Принялись критиковать, и даже слабые попытки участницы передачи сделать комплимент были заглушены причитаниями Сябитовой. Лариса Андреевна отнеслась к ситуации с юмором.

Да и не боится она уже давно как-то не так, как все ожидают, выглядеть в кадре. Шутила и продолжает шутить, мол, совсем стала седая, аж брови исчезли. В конце концов и без бровей эта женщина держит в ежовых рукавицах любого собеседника!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Роза Сябитова разочаровала рэпера Гуфа.

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