Телеведущий во время прямого эфира с дерматологом узнал о своем раке кожи

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 82 0

Телеведущий Джеррик в ходе прямого эфира с дерматологом узнал о своем раке кожи

Телеведущему во время прямого эфира с дерматологом сообщили, что у него рак кожи

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Развлекательное утреннее шоу обернулось нешуточным замешательством, но внезапный пациент проявил профессионализм и сдержал чувства.

Ведущий утренней программы Good Day Philadelphia на телеканале Fox News Майк Джеррик в прямом эфире узнал, что серьезно болен. Дерматолог Джоанна Уокер из Центра меланомы Тары Миллер при Пенсильванском университете, выступавшая в студии шоу в прямом эфире, нашла новообразование на коже Майка и вынесла вердикт — онкология.

Собеседники обсуждали профилактику рака кожи, когда врач обратила внимание на небольшое пятно на руке Джеррика. Она решила осмотреть это пятно получше, после чего заключила, что у ведущего «все признаки» базальноклеточного рака кожи. Но были и хорошие новости, если можно так сказать.

Выявленное заболевание — далеко не самая агрессивная форма онкологии. Наоборот, базальноклеточный рак кожи, хоть и наиболее распространенный вид, но медленно растущий. Так что, пока Джеррик пытался сдержать эмоции, дерматолог поспешила его успокоить, но все-таки настойчиво порекомендовала пройти обследование. Данная болезнь хорошо поддается лечению, кроме того, в случае Майка она оказалась незапущенной, и еще есть шанс все изменить.

Телеведущий, несмотря на шок, активно участвовал в обсуждении своего недуга, расспросил доктора о методах удаления новообразования. Похоже, ему без скальпеля уже не обойтись. После хирургического вмешательства и пары швов, которые вскоре заживут, все должно наладиться. Майк уже запланировал удаление, а приятелям с присущим ему юмором сообщил — с ним все будет в порядке.

Ранее, писал 5-tv.ru, экс-президент США Джо Байден впервые лично рассказал своей борьбе с раком.

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