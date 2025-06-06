«Реакция индивидуальна»: врач-психотерапевт рассказала о вреде кофеина

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 30 0

Психотерапевт Крашкина: кофеин вреден для тревожных людей

Кофеин может ухудшить состояние людей с тревожными расстройствами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Кофеин — стимулятор, который повышает уровень энергии, но полезно это не всем.

Кофеин может ухудшить состояние людей с тревожными расстройствами. Об этом 5-tv.ru сообщила врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

Эксперт напомнила, что кофеин — известный стимулятор, повышающий уровень энергии. Однако полезно это не всем, в первую очередь, потому что он блокирует ряд рецепторов, что приводит к повышению уровня дофамина и норадреналина. Если человек здоров, ничего плохого не будет — улучшится настроение, но у людей с развивающимися тревожными расстройствами, реакция может быть опасной — от бессоницы до панических атак.

«Реакция на кофеин очень индивидуальна — некоторые люди могут чувствовать себя бодрыми даже с повышенной тревожностью, в то время как другие могут испытывать гораздо более выраженные негативные эффекты», — отметила врач-психотерапевт.

Кроме того, кофе нельзя пить людям, которые принимают определенные лекарства. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие именно. В частности, данный напиток снижает чувствительность к инсулину, но при этом повышает уровень глюкозы в крови. Поэтому людям, страдающим диабетом, с кофе стоит быть особенно осторожными. Ведь эффективность лекарств снижается, а риск скачков сахара увеличивается, предупредила доктор. Но и это не все.

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