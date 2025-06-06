Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

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Верующие пришли в мечети на молитву.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Мусульмане во всем мире отмечают сегодня Курбан-байрам. На праздничную молитву в мечетях собрались миллионы верующих. Центром притяжения в Москве традиционно стала Соборная мечеть, объединив примерно 80 тысяч человек.

Пришли верующие и в мечеть Петербурга, кроме нее открыты и другие площадки.
Торжества в честь Курбан-Байрама обычно длятся несколько дней. Праздник жертвоприношения отмечают спустя 70 дней после другого важного праздника — Ураза-Байрама.

Верующих поздравил и президент России Владимир Путин.

«Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к древним религиозным святыням, служит единению людей, дарит верующим радость приобщения к богатейшему историческому, духовному наследию предков», — отметил российский лидер.

А ранее 5-tv.ru рассказывал историю и традиции другого праздника — Ураза-байрам, одного из двух главных исламских праздников, завершающего сложный и длительный пост в священный месяц Рамадан.

По-арабски он называется Ид-аль-Фитр или Праздник разговения. Тридцать дней мусульмане соблюдали строгие правила. Верующие отказывались от еды и питья в светлое время суток. Но с наступлением праздника все запреты снимаются.

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