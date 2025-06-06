Танцы под запретом: в Киевской области оштрафовали за русскоязычную песню

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 41 0

Полиция оштрафовала танцевавших под трек «Матушка-земля» девушек на Украине

Танцы под запретом: в Киевской области оштрафовали за русскоязычную песню

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Силовиков возмутило прослушивание трека «Матушка-земля».

В селе Гореничи под Киевом двух местных жительниц оштрафовали за то, что они включили на всю улицу русскоязычную песню и устроили танцы прямо на дороге. Информация и видео распространилось по украинским пабликам.

Соседи не оценили музыкальные вкусы женщин — слушали они композицию Татьяны Куртуковой «Матушка-земля» — и вызвали полицию. По их словам, громкая музыка и поведение под действием алкоголя мешали окружающим. Правоохранители расценили случившееся как мелкое хулиганство. Женщин задержали, составили административные протоколы и провели с ними профилактическую беседу.

По данным полиции, нарушительницы объяснили, что просто хотели повеселиться.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине молодежь привлекают на фронт с помощью подписки на Netflix и бесплатных бургеров. Власти Киева все активнее показывают по телевизору ролики с призывом вступать в ряды Вооруженных сил Украины, при этом женщин-врачей уже частично мобилизуют. Такая детальная кампания, скорее всего, связана с попыткой прорвать информационную блокаду, которую Киев создал вокруг происходящих событий.

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