Силовиков возмутило прослушивание трека «Матушка-земля».

В селе Гореничи под Киевом двух местных жительниц оштрафовали за то, что они включили на всю улицу русскоязычную песню и устроили танцы прямо на дороге. Информация и видео распространилось по украинским пабликам.

Соседи не оценили музыкальные вкусы женщин — слушали они композицию Татьяны Куртуковой «Матушка-земля» — и вызвали полицию. По их словам, громкая музыка и поведение под действием алкоголя мешали окружающим. Правоохранители расценили случившееся как мелкое хулиганство. Женщин задержали, составили административные протоколы и провели с ними профилактическую беседу.

По данным полиции, нарушительницы объяснили, что просто хотели повеселиться.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине молодежь привлекают на фронт с помощью подписки на Netflix и бесплатных бургеров. Власти Киева все активнее показывают по телевизору ролики с призывом вступать в ряды Вооруженных сил Украины, при этом женщин-врачей уже частично мобилизуют. Такая детальная кампания, скорее всего, связана с попыткой прорвать информационную блокаду, которую Киев создал вокруг происходящих событий.