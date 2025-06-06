«У меня поехала крыша»: после пяти лет молчания МакSим выпустила песню

Певица хотела рассказать о том, что происходило с ней во время борьбы с зависимостью.

После пяти лет паузы в музыкальной карьере певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова. — Прим. ред.) выпустила новую песню «И правда». Об этом сообщило издание StarHit в своем Telegram-канале. За это время певица пережила тяжелую болезнь и борьбу с зависимостью.

Абросимова призналась, что выбор первого трека после долгого перерыва дался ей непросто. Она долго искала слова, чтобы поделиться тем, что видела и чувствовала во время комы. Певица хотела донести историю, которую раньше скрывала, понимая, что многие воспримут ее рассказы как фантазии.

«Вспоминая, что батюшки молились в церквях на коленях, зная, какое количество людей проявили ко мне небезразличие, я долго думала, какую песню выпустить. Я должна рассказать историю, которую я зарекалась, конечно, рассказывать. Потому что, если много говорить о том, что я видела, находясь в коме... Нормальные люди решат, что у меня поехала крыша», — рассказала МакSим во время интервью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого и что видела МакSим в коме.