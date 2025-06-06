Посторонний предмет обнаружен под автомобилем в Москве

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Территория в районе улицы Леси Украинки оцеплена. На месте работают ФСБ, взрывотехники и полиция.

Фото, видео: © РИА Новости/Игорь Маслов

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В эти минуты силовики проверяют автомобиль на западе Москвы. Он может быть заминирован. На днище заметили посторонний предмет.

Территория огорожена сигнальной лентой. И вот, как стало известно несколько минут назад, площадь оцепления увеличили. Взрывотехники привезли робота-сапера. На месте находится наша съемочная группа.

«Саперы выдвинулись. Полностью оцеплен весь квартал, вокруг дома двигаться нельзя», — добавил корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

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