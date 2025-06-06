«Буквально каждую ночь»: когда закончатся атаки боевиков ВСУ на ЗАЭС

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Лихачев: перезапуск ЗАЭС возможен только при снятии всех угроз для станции

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Глава «Росатома» прокомментировал многочисленные атаки ВСУ на Энергодар.

Беспилотники ВСУ атаковали Энергодар. Сразу пять дронов направили на город-спутник Запорожской АЭС. Часть из них были подавлены системами РЭБ. А минувшей ночью БПЛА ударил по гостинице, которая сейчас не используется. В результате здание загорелось.

Сегодня в Калининграде представители «Росатома» и МАГАТЭ обсудили основные вопросы обеспечения безопасности станции. По итогам встречи Алексей Лихачев прокомментировал ситуацию в Энергодаре.

«Буквально практически каждую ночь за последние четверо суток разрушается энергосистема, мы успеваем ее восстановить. Энергодар — город достаточно большой, более 20 тысяч человек, из которых практически половина — это люди пенсионного возраста, немолодые», — отметил глава ГК «Росатом» Алексей Лихачев.

«Мы понимаем, что по мере выхода на договоренности, на фоне переговоров в Стамбуле, на фоне контактов президента Российской Федерации с мировыми лидерами, с президентом США, видимо, этот поток провокаций и прямых атак на гражданскую инфраструктуру со стороны киевского режима будет нарастать», — заключил глава «Росатома».

Лихачев подчеркнул, что перезапуск ЗАЭС возможен только при снятии всех угроз для станции, в том числе диверсионных. Глава МАГАТЭ на вопрос об атаках ВСУ ответил уклончиво.

«Это тот вопрос, который задается снова и снова. Я лишь могу подтвердить, что международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ является технической профессиональной организацией инспекторов, и для того, чтобы ответить на тот вопрос, который вы задали, мы должны иметь неопровержимые доказательства от независимого источника информации по оценке ситуации, которая сложилась», — прокомментировал директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Росатом» и МАГАТЭ оценили результаты сегодняшней встречи положительно и условились дальше продолжать совместную работу.

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