Беременная Александра Трусова снялась с обнаженным животом в объятиях мужа

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 37 0

Фигуристка и ее возлюбленный Макар Игнатов с нетерпением ждут появления малыша. И ждать осталось совсем немного.

Беременная Александра Трусова снялась с обнаженным животом в объятиях Макара

Фото: Вероника Зорина/ТАСС

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Прославленная фигуристка, серебряный призер зимних Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова и ее муж Макар Игнатов, тоже фигурист и обладатель многочисленных наград, скоро станут родителями. Молодые супруги (Трусовой 20 лет, а Игнатову 24) щедро делятся с поклонниками своими эмоциями, нежными чувствами и, конечно, фотографиями. На этот раз в блоге спортсменки появилась серия снимков из так называемой «беременной фотосессии».

Александра позировала в коротком белом топе с цветами и юбке, наряд полностью открывал уже большой живот. Рядом с ней — Макар, весь в черном, нежно обнимающий и придерживающий животик. Другой образ был менее торжественный — джинсы, рубашки и все те же трогательные объятия.

«Скоро встретимся», — подписала снимки Трусова, а Игнатов назвал серию «режимом ожидания».

Поклонники без ума от пары, выбравшей семейное счастье вопреки возрасту, спортивным амбициям, желанию «подольше погулять» и прочим клише. Они обустроили свое гнездышко, сыграли пышную свадьбу, осталось только примерить роли мамы и папы. Фигуристка предложила подписчикам угадать, на каком она сроке, и многие по размеру живота предположили, что до встречи с малышом осталось не больше двух месяцев.

Трусова долгое время суеверно скрывала беременность, хотя соответствующие слухи регулярно обсуждались в сети и прессе. Когда прятать живот было уже невозможно, она объявила о грядущем пополнении в прямом эфире ледового шоу. Ранее, писал 5-tv.ru, спортсменка рассказала про свои «беременные капризы».

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