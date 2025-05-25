«Приходилось бегать»: какие «беременные» капризы появились у фигуристки Трусовой

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 32 0

Трусова рассказала о своих вкусовых предпочтениях о время беременности

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; 5-tv.ru

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Пара ожидает появление мальчика, предположительно в июле этого года.

У фигуристки Александры Трусовой во время беременности не появилось необычных привычек. Об этом она и ее муж, фигурист Макар Игнатов рассказали на дорожке XIV русской музыкальной премии телеканала RU.TV в эксклюзивной беседе 5-tv.ru.

«Максимум два раза приходилось бегать за арбузом ночью», — лаконично ответил он о вкусовых предпочтениях своей жены и матери их будущего ребенка.

Игнатов и Трусова оба выступали в одиночном фигурном катании. Александре пришлось взять перерыв в карьере из-за беременности.

Фигуристы начали встречаться, когда вместе выступали на шоу заслуженного мастера спорта России Евгения Плющенко. Пара сыграла свадьбу в августе 2024 года, после которой Александра взяла фамилию мужа. В марте они объявили о том, что ждут ребенка. Пол малыша уже известен — у супругов будет мальчик. Предполагаемая дата родов — июль этого года.

Ранее 5-tv.ru ответил на вопрос: бросит ли Александра Трусова учебу из-за беременности?

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