Гинеколог изнасиловал 94 пациентки в Норвегии

В Норвегии 55-летнего врача-гинеколога признали виновным в 94 случаях изнасилования пациенток. Суд отправил его на 21 год тюремного заключения. Об этом сообщило издание Hln.be.

Согласно данным следствия, врач во время осмотров без медицинских обоснований осматривал пациенток пальцами и посторонними предметами. Помимо этого, он снимал свои действия на видеокамеру. В публикации издания отмечается, что все эти деяния в норвежском законодательстве приравниваются к изнасилованию.

Все это происходило с 2004 по 2022 год. Врач признался только в 20 случаях надругательств.

Кроме приговора к 21 году тюрьмы, гинекологу запретили заниматься врачебной практикой до конца жизни и обязали выплатить денежную компенсацию пострадавшим.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что артистка ансамбля МВД скончалась из-за осложнений после избиения и изнасилования.