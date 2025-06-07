Священнослужитель порассуждал о способности детей определяться самостоятельно в вопросах веры.

Разговаривать с ребенком о религии и вере — задача родителей. Нет подходящего возраста, чтобы начать обсуждение этой темы. Начинать нужно с того момента, когда от него прозвучал первый соответствующий вопрос. И если не задает, не стоит настаивать, уверен Павел Островский — священник, настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино Московской области, телеведущий. Потому что нет ничего хуже, чем ответ на незаданный вопрос — это уже непрошенное поучение, а не просвещение.

«Это приносит потом большие проблемы. Обычно где-то лет с 11-12 ребенок начинает интересоваться. Если воспитание правильное, то этот интерес в любом случае проявится, и к этому моменту родители должны иметь образование, чтобы убедительно отвечать на его вопросы. Чтобы он не пошел переспрашивать у одноклассника или в каком-нибудь блоге, у коуча и так далее», — отметил в беседе с 5-tv.ru священнослужитель на IV Национальной премии интернет-контента.

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По мнению Островского, сам ребенок ничего не выбирает сам. Это обязанность родителей. Если мама и папа слагают полномочия и не опекают наследника в этом вопросе, это пространство будет заполнено по принципу «свято место пусто не бывает» — одноклассниками, интернетом, учителями, тренерами и другими людьми из окружения. Кто-то обязательно скажет, во что верить, и убедит.

Священник убежден, что ребенок, которому никогда про бога не говорили, получит информацию из других рук. Обрадуются ли этому потом родители — большой вопрос. По словам Островского, к нему нередко обращаются православные мамы и отцы, чьи дети захотели принять, например, ислам. Они просят совета, но что-то делать уже поздно.

«Вы не воспитывали его, вам было неинтересно. Вы считали, что он сам выберет. Так вот он и выбрал, а теперь вам это не нравится. Если уж давать выбор, свободу, так давать во всем. Пусть сам определяет, что носить на улицу зимой, носить шапку или нет, что ему кушать, ходить ли ему в школу. Зачем вы нарушаете его свободу?» — иронизирует Островский.

В заключение он подчеркнул, что иерархия в семье необходима, и дети должны слушаться своих родителей, пока маленькие. И часто мамы и папы поддерживают такую позицию, но только до тех пор, пока не заговорят с ребенком о вере. В этот момент — ключевой в воспитании — они не хотят что-то решать. И это, полагает священнослужитель, «очень глупо».

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