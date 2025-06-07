Зарплаты вырастут: доходы россиян увеличатся в следующем году

Такая благоприятная динамика прогнозируется и в последующие годы.

Средняя заработная плата в России может увеличиться на 12-14% в 2026 году, что составит примерно 118–120 тысяч рублей. Такое мнение выразил доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«На следующий год в абсолютном исчислении мы вполне можем увидеть немного ниже прирост (чем в 2025-м. — Прим. ред.), и средняя заработная плата увеличится до 118-120 тысяч рублей. В свою очередь, в процентах, в силу увеличившейся базы отсчета, снижение темпов прироста будет более заметно: он составит 12-14% к результатам 2025 года», — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

По его словам, в России в текущем, следующем и в последующие годы будет наблюдаться рост средней заработной платы, однако темпы будут постепенно замедляться. При этом увеличение будет превышать уровень инфляции.

Эксперт указал, что повлияет на это увеличение минимального размера оплаты труда и дефицит высококвалифицированных кадров.

Прежде вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что реальные денежные доходы населения за минусом инфляции по итогам года увеличились на 8,4% на фоне снижения уровня безработицы до исторического минимума 2,3% к концу года.