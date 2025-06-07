Зарплаты вырастут: доходы россиян увеличатся в следующем году

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 21 0

РИА Новости: средняя зарплата в РФ в 2026 году может достичь 120 тысяч рублей

Зарплаты вырастут: доходы россиян вырастут в следующем году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Такая благоприятная динамика прогнозируется и в последующие годы.

Средняя заработная плата в России может увеличиться на 12-14% в 2026 году, что составит примерно 118–120 тысяч рублей. Такое мнение выразил доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«На следующий год в абсолютном исчислении мы вполне можем увидеть немного ниже прирост (чем в 2025-м. — Прим. ред.), и средняя заработная плата увеличится до 118-120 тысяч рублей. В свою очередь, в процентах, в силу увеличившейся базы отсчета, снижение темпов прироста будет более заметно: он составит 12-14% к результатам 2025 года», — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

По его словам, в России в текущем, следующем и в последующие годы будет наблюдаться рост средней заработной платы, однако темпы будут постепенно замедляться. При этом увеличение будет превышать уровень инфляции.

Эксперт указал, что повлияет на это увеличение минимального размера оплаты труда и дефицит высококвалифицированных кадров.

Прежде вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что реальные денежные доходы населения за минусом инфляции по итогам года увеличились на 8,4% на фоне снижения уровня безработицы до исторического минимума 2,3% к концу года.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.17
0.04 90.40
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:19
Силовики провели рейд в московском клубе «Три обезьяны»
3:53
Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников
3:35
Губернатору Сальдо прислали фото его затопленного дома в Херсоне
3:08
Зарплаты вырастут: доходы россиян увеличатся в следующем году
2:34
Опасные игры: как мошенники лишают денег родителей через детей
2:11
С бинтами и синяками на лице: Прохор Шаляпин вышел на связь из больницы

Сейчас читают

С бинтами и синяками на лице: Прохор Шаляпин вышел на связь из больницы
Родила дома, завернула в пакет и выбросила из окна: задержана 15-летняя мать найденного младенца
Как жара и недостаток воды могут повлиять на психику человека?
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025