Живут в ванной и кондиционерах: врачи спасли 11-летнего мальчика, вдохнувшего споры грибов

У ребенка развилось тяжелое заболевание органов дыхания.

В Московской области 11-летний мальчик тяжело заболел, вдохнув споры грибов аспергиллов. С непроходящим кашлем, одышкой и приступами удушья ребенок попал в Научно-исследовательский клинический институт детства, где у него выявили бронхолегочный аспергиллез. Это хроническое заболевание органов дыхания, при котором споры провоцируют развитие воспаления в бронхах. Ситуацию в данном случае усложнило то, что с детства ребенок страдал первичным иммунодефицитом, однако в зоне риска и полностью здоровые люди.

Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области, в спасении мальчика участвовала большая команда докторов с разной специализацией. Инфекционисты, аллергологи, пульмонологи работали вместе, составляли сложную схему лечения, растянувшуюся на долгий срок. Медики применяли противогрибковую, гормональную, ингаляционную и инфузионную терапии. Кроме того, ребенка постоянно обследовали, чтобы контролировать его состояние в динамике.

Мальчик выкарабкался, на фоне лечения у него прошли лихорадка, кашель и хрипы при прослушивании. В данный момент он чувствует себя хорошо — врачи выписали его и отправили на амбулаторное наблюдение.

Бронхолегочный аспергиллез — смертельно опасное заболевание, которое начинается остро с озноба, повышения температуры до 39 градусов, появления боли в грудной клетке, кашля с мокротой, приступов удушья. Споры аспергиллов легко могут попасть в организм, так как обитают в воздухе помещений с повышенной влажностью — подвалов, санузлов, ванных комнат. Они также появляются в кондиционерах, клетках грызунов или земле комнатных растений.

Наиболее подвержены заболеванию люди со сниженным иммунитетом, первичным и вторичным иммунодефицитом, хроническими заболеваниями бронхолегочной системы и крови, злокачественными новообразованиями. Поэтому так важно избегать длительного пребывания в упомянутых помещениях и своевременно проводить их чистку.

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