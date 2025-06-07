Более 10 детей отравились в лагере «Орленок» в Омской области

Как минимум, 11 детей были госпитализированы в результате отравления в лагере «Орленок» Омской области. Об этом заявила пресс-служба местного управления Следственного комитета России (СУ СК РФ) в своем Telegram-канале.

«11 несовершеннолетних в возрасте от семи до 14 лет были госпитализированы в инфекционную больницу с одинаковыми признаками заболевания», — уточняется в сообщении.

Согласно последним данным, состояние несовершеннолетних не вызывает опасений. Специалисты провели необходимые проверки, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Прежде, 28 мая, стало известно об отравлении детей на теплоходе «Михаил Булгаков», который следует из Петербурга в Москву. Об этом сообщал 5-tv.ru. У 14 из 19 пожаловавшихся на недомогание пассажиров на теплоходе «Михаил Булгаков» диагностировали ротовирусную инфекцию.

Представители организации заверили, что после первого же случая жалобы на недомогание незамедлительно была проведена санитарная обработка помещений. Организация также отметила, что после завершения круиза теплоход пройдет дополнительный комплекс санитарно-эпидемиологических мер. Затем «Михаил Булгаков» продолжит работу по своему регулярному расписанию.