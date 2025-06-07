Два человека ранены в Истре в результате атаки украинских БПЛА

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 26 0

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Два человека ранены в Истре во время налета украинских БПЛА

Фото: Telegram/Воробьёв LIVE/vorobiev_live

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В подмосковной Истре, в СНТ «Юбилейный», в ходе атаки украинских беспилотников осколками были ранены двое местных жителей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Пострадавшими являются мужчина и женщина, они были госпитализированы. В данный момент им оказывают всю необходимую помощь, угрозы для жизни нет.

После атаки пострадал частный дом семьи — повреждены крыша, стена, хозпостройки и машина. Воробьев отметил, что вопрос восстановления жилья находится на контроле.

Сегодня ночью и накануне российские средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников в Зарайске, Одинцово, Домодедове, Истре и Солнечногорске. Большая часть БПЛА были уничтожены еще на подлете. Всего над регионом сбито девять дронов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обломки беспилотника ВСУ упали на крышу дома в Рязанской области. О ситуации доложил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале. Он отметил, что пострадавших в результате происшествия нет. Повреждений на земле также не было зафиксировано.

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