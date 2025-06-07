Обломки беспилотника ВСУ упали на крышу дома в Рязанской области
О ситуации доложил губернатор региона.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виктория Крылова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Обломки одного из сбитых украинских беспилотников упали на крышу дома в Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.
«Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты БПЛА. Осколки одного из беспилотников упали на крышу частного дома», — написал он.
Губернатор отметил, что пострадавших в результате происшествия нет. Повреждений на земле также не было зафиксировано.
Накануне, 5 июня, в городе Энгельсе Саратовской области был поврежден многоэтажный жилой дом в результате атаки украинских беспилотников. На нескольких этажах оказались полностью выбиты стекла. Как сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, пострадавших нет.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
- 6 июн
- Российские военные отражают попытки прорыва ВСУ в Курской области
- 6 июн
- Более 170 беспилотников сбито над регионами России за ночь
- 6 июн
- Многоквартирный дом был поврежден в Энгельсе Саратовской области
- 6 июн
- Три человека пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ в Тульской области
- 5 июн
- Более 120 тысяч человек остались без света и воды в Херсонской области
- 3 июн
- Авиакомпания Emirates может пересмотреть рейсы в Россию из-за атак беспилотников
- 2 июн
- «Мам, слышишь, что-то летит?» — жительница Курска рассказала об атаке ВСУ
- 2 июн
- Обломки беспилотников повредили жилые дома в Рязанской области
- 2 июн
- Обломки дрона ВСУ попали в многоквартирный дом в Курске
- 1 июн
- Минобороны сообщило об атаке ВСУ на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях
Читайте также
80%
Нашли ошибку?