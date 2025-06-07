Обломки беспилотника ВСУ упали на крышу дома в Рязанской области

Обломки одного из сбитых украинских беспилотников упали на крышу дома в Рязанской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

«Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты БПЛА. Осколки одного из беспилотников упали на крышу частного дома», — написал он.

Губернатор отметил, что пострадавших в результате происшествия нет. Повреждений на земле также не было зафиксировано.

Накануне, 5 июня, в городе Энгельсе Саратовской области был поврежден многоэтажный жилой дом в результате атаки украинских беспилотников. На нескольких этажах оказались полностью выбиты стекла. Как сообщил губернатор региона Роман Бусаргин, пострадавших нет.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.