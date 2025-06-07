Штрафы за склонение к абортам могут ввести по всей России

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 24 0

Подобные нормы уже действуют в нескольких регионах РФ.

Штрафы за склонение к абортам могут ввести в России

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Введение штрафов за склонение к абортам обсуждается на федеральном уровне, однако для этого сначала необходимо проанализировать опыт в регионах России. Об этом заявила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«На федеральном уровне такие предложения обсуждаются, но сначала надо проанализировать опыт регионов. Причем не один, не два месяца, а как минимум год точно надо посмотреть, как эти законы применяются», — говорит депутат.

В Санкт-Петербурге 4 июня уже приняли законопроект, который вводит штрафы за склонение к искусственному прерыванию беременности.

Подобные нормы уже действуют в нескольких российских регионах, в том числе в Курской, Новгородской, Псковской областях, а также в Хакасии.

По ее словам, данный закон не должен препятствовать работе медиков, которые проводят диагностику плода у беременных, чтобы диагноз ребенка нельзя было трактовать, как склонение к абортам.

Буцкая также считает, что закон и усилия Минздрава должны быть направлены на то, чтобы спасти жизнь ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России отмечается снижение младенческой смертности. РФ является лидером в сфере защиты здоровья новорожденных. Доля семей, которые получают меры поддержки на детей в проактивном формате, приблизилась к 100%. Такой формат подразумевает, что родителям нет необходимости заполнять заявления и подавать обращения. Эти показатели уже превысили прогнозы, намеченные к 2030 году.

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