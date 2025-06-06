«До исторического минимума»: Путин заявил о снижении младенческой смертности

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 31 0

Путин заявил о снижении младенческой смертности до исторического минимума

Фото, видео: 5-tv.ru

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РФ является лидером в сфере защиты здоровья новорожденных.

Смертность младенцев в России снизилась до нового исторического минимума. Об этом сообщил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент РФ Владимир Путин.

«Так, до нового исторического минимума снизилась младенческая смертность. Россия прочно вошла в число стран мира с наиболее эффективной системой защиты здоровья новорожденных», — заявил лидер государства.

Путин отметил, что доля семей, которые получают меры поддержки на детей в проактивном формате, приблизилась к 100%. Такой формат подразумевает, что родителям нет необходимости заполнять заявления и подавать обращения. Он добавил, что эти показатели уже превысили прогнозы, намеченные к 2030 году.

По словам главы государства, результаты по снижению смертности объективно вызывают гордость за специалистов и рабочие комплексы, которые участвовали в достижении целей. При этом Путин подчеркнул, что теперь нужно поставить новые задачи и улучшить качество планирования с учетом всех факторов, влияющих на здоровье новорожденных.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин поддержал идею о продвижении русского языка Национальными центрами «Россия».

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