Минобороны: РФ готовит еще четыре эшелона по 1200 тел для обмена с Украиной

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 43 0

Общее число оставит более шести тысяч.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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РФ готовит еще четыре эшелона по 1200 тел украинских боевиков для передачи в рамках обмена. Об этом сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.

«Готовятся к отправке в ближайшее время еще три эшелона, в каждом по 1200 тел, и один автомобильный эшелон, в котором также будет 1200 тел. Общая цифра составит более шести тысяч человек», — сказал Зорин.

Он также добавил, что РФ передала Украине список из 640 фамилий российских военнопленных, которые находятся в украинском плену. Киев пока не назначил дату их возвращения и не передал российской стороне «соответствующее количество военнопленных».

«Мы полностью готовы к выполнению тех договоренностей, которые достигли в Стамбуле. Готовы передать все тела, а также осуществить по установленной формуле обмен военнопленными», — добавил генерал-лейтенант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Киев срывает договоренности по передаче тел погибших боевиков ВСУ. Представители РФ находятся в обговоренном месте на границе с Украиной.

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