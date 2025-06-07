Киевский режим исповедует человеконенавистническую идеологию, уверена представитель МИД РФ.

Украинской власти не нужны свои граждане ни живыми, ни мертвыми. Об этом «Известиям» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нет такого народа или этноса в мире, чтобы отказывались предать земле своих воинов. Но есть киевский режим, который исповедует человеконенавистническую идеологию и совершает геноцид своего собственного народа», — сказала Захарова.

Контактная группа Минобороны РФ сейчас находится на границе с Украиной. Российская сторона полностью и в обозначенные сроки подготовилась к выполнению договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Однако Киев перенес и прием тел, и обмен военнопленными на неопределенный срок.

Объяснить эти действия несложно: еще в 2023 году киевская власть объявила о выплатах за каждого погибшего в размере 257 тысяч долларов. Никто из граждан Украины не получал подобных выплат. Новости о передаче шести тысяч мертвых тел могут спровоцировать волну недовольства среди населения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что РФ готовит еще четыре эшелона по 1200 тел для обмена с Украиной. Общая цифра составит более шести тысяч человек.