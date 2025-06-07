«Не нужны ни живыми, ни мертвыми»: Захарова об отказе Украины забирать тела

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 44 0

Захарова: Украине не нужны ее граждане ни в каком виде

«Не нужны ни живыми, ни мертвыми»: Захарова об отказе Украины забирать тела

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Киевский режим исповедует человеконенавистническую идеологию, уверена представитель МИД РФ.

Украинской власти не нужны свои граждане ни живыми, ни мертвыми. Об этом «Известиям» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нет такого народа или этноса в мире, чтобы отказывались предать земле своих воинов. Но есть киевский режим, который исповедует человеконенавистническую идеологию и совершает геноцид своего собственного народа», — сказала Захарова.

Контактная группа Минобороны РФ сейчас находится на границе с Украиной. Российская сторона полностью и в обозначенные сроки подготовилась к выполнению договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Однако Киев перенес и прием тел, и обмен военнопленными на неопределенный срок.

Объяснить эти действия несложно: еще в 2023 году киевская власть объявила о выплатах за каждого погибшего в размере 257 тысяч долларов. Никто из граждан Украины не получал подобных выплат. Новости о передаче шести тысяч мертвых тел могут спровоцировать волну недовольства среди населения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что РФ готовит еще четыре эшелона по 1200 тел для обмена с Украиной. Общая цифра составит более шести тысяч человек.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.17
0.04 90.40
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:15
«Есть свои интересы: избранный президент Польши против вступления Украины в ЕС
18:00
Второй поток программы «Время героев» приступил к обучению
17:50
Звезда турецких сериалов Эркан Колчак сыграл в футбол с детьми в Москве
17:35
Мединский: Киев отказался принимать тела в Троицкую родительскую субботу
17:20
«Не нужны ни живыми, ни мертвыми»: Захарова об отказе Украины забирать тела
17:10
Жену участника атаки на военные аэродромы РФ Тимофеева объявили в розыск

Сейчас читают

Москва готовится: тропический ливень обрушился на Подмосковье
Сергею Жукову не давали в детстве смотреть сцены с поцелуями по телевизору
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025