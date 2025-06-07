Звезда турецких сериалов Эркан Колчак сыграл в футбол с детьми в Москве

Звезда турецких сериалов Эркан Колчак сыграл на поле с российскими детьми в перерыве между матчами Международного футбольно-музыкального фестиваля «Арт-футбол», стартовавшего в Москве в субботу.

На кадрах, появившихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как актер в форме вратаря с первым номером на спине пинает мяч вместе с юными футболистами.

Колчак прославился ролями в сериалах «Чукур», «Великолепный век. Империя Кесем», «Милосердие» и «Столкновение».

Международный футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-футбол» проходит в столице с 7 по 15 июня. В этом году в Москву приехали такие артистические сборные, как: Азербайджан, Аргентина, Беларусь, Венгрия, Грузия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Парагвай, Перу, Россия, Сербия, Турция, Южная Корея, Япония и команда «Интер».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сборная России по футболу сыграла вничью с командой Нигерии. Встреча завершилась со счетом 1:1. Команда Валерия Карпина не пропускала восемь матчей подряд и побеждала во всех встречах с октября 2023 года.