«Мы всех найдем»: Харьков подвергся самой масштабной атаке по военной инфраструктуре

В ответ на диверсии в приграничных регионах России были нанесены удары по складам, базам подготовки и ремонтным предприятиям ВСУ.

Если у кого-то еще были сомнения в том, что в Киеве укоренился террористический режим, то на этой неделе все сомнения должны были развеяться.

Практически каждый день мы слышали о взрывах на железной дороге в регионах близ зоны боевых действий. Два терракта в Брянской области, по одному в Курской, Белгородской и Воронежской. Погибли и пострадали мирные люди. А там, где в аварию попал маневровый локомотив… Не надо тешить себя иллюзиями, это значит, что он шел перед пассажирским поездом для проверки полотна. И диверсию вовремя заметили. Потому что уже все начеку. Потому что уже готовы.

А вот первый удар пропустили. Ровно неделю назад вечером в субботу прямо перед пассажирским поездом был взорван мост, перекрывший обломками путь. И молодой машинист Павел Мишин жал на тормоз до последней секунды, пытаясь остановить состав перед препятствием, и погиб у себя в кабине, но поезд сбросил скорость, и кто знает, сколько десятков жизней он спас ценой своей.

Его хоронило полгорода, маленького брянского города Унеча, где каждый второй работает в локомотивном депо или на железнодорожной станции, и где каждый знает цену поступка машиниста Мишина. Чья детская мечта была водить поезда. Он и еще шесть человек стали жертвами грязной политической игры киевского режима накануне нового раунда переговоров в Стамбуле.

«Все преступления, которые были совершены в отношении гражданских лиц, в том числе женщин и детей, накануне очередного раунда предложенных нами мирных переговоров в Стамбуле, были, безусловно, направлены на срыв переговорного процесса. Удар наносился по гражданскому населению намеренно. Это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры становятся пособниками террористов», — сказал Владимир Путин.

Надо ли упоминать, что ни в одной показушно демократической западной столице действия Киева не осудили? Как не осуждали в 1990-е и 2000-е преступления кавказского бандподполья, которое использовало те же самые методы.

Прямая аналогия — подрывы «Невского экспресса», поезда, курсирующего между Москвой и Петербургом. Его атаковали дважды, и в 2009 году в результате теракта погибло 28 человек. Ответственность на себя тогда взяли лидеры боевиков Докку Умаров* и его политрук Саид Бурятский. Через четыре месяца Саида ликвидировали в Ингушетии вместе с еще четырьмя участниками теракта. Умарова спецслужбы нашли и уничтожили в 2014 году. Еще троих участников банды приговорили к пожизненному заключению. Шестерым пособникам дали от шести до восьми лет колонии. Это так, освежить память тем, кто планирует еще подобные нападения на российские поезда.

Мы все помним и всех найдем. Сколько бы лет ни прошло. Тему продолжит корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Это был первый российский ответ на киевский террор. Луцк. Завод «Мотор». Единственного предприятия на Украине, которое могло ремонтировать авиационные двигатели.

Украину ждали две бессонные ночи, десятки ракет, сотни дронов и столько же ударов и поражений.

Тернополь. Крупная топливная база разрушена, густой черный дым тянется шлейфом на многие километры.

Киев. Дефицитный американский «Патриот» выпускает весь боекомплект, пытаясь сбить русскую ракету. Но та была приманкой. Позиция вскрыта, через небольшую паузу — ювелирное поражение американца.

Житомир, Черкассы, Львовская и Хмельницкая области. Везде разрушения на военных объектах, полигонах, заводах.

Это Харьков. Сирены выли всю ночь. 50 взрывов. Самая мощная и успешная атака с начала специальной военной операции, говорит мэр города. С ним не поспоришь.

«Я не понимаю, как такое до сих пор возможно», сокрушаются украинцы, буквально не понимают, за что им это. А ведь меньше недели назад как дети радовались крушению российских поездов и гибели мирных российских граждан.

Это реакция украинцев на теракты в Брянской и Курской области. Им нравится, когда их власти взрывают поезда. Пассажирские. Когда гибнут русские люди.

31 мая. Брянская область. Украинские террористы взрывают автомобильный мост и пускают под откос пассажирский поезд. Семь человек погибли, более сотни пострадали.

«Ребята, которые там были машинисты, конечно, погибли, лежала фура прям на них, потому что мост провалился, а фура проезжала. Первый вагон улетел просто напрочь, а второй вагон перевернулся», — поделился пассажир.

«Это была обычная поездка, а просыпаюсь — и все каша. Орут люди», — рассказывает пассажир.

Той же ночью, но уже в Курске, взорван еще один мост.

В четверг еще один взрыв на железной дороге в Воронежской области. Террористы пытались пустить под откос состав «Калининград — Адлер». В поезде было больше 500 человек, чуть ли не половина — дети. Но машинист вовремя заметил повреждение и успел среагировать. Остановил состав.

«Со стороны международного права все эти взрывы, которые прошли на нашей территории, трактуются как терроризм. По всем законам надо уже признать Украину террористическим государством», — рассказал ветеран спецподразделения антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

И это не считая ракетных и дроновых украинских ударов по гражданским объектам Курской, Брянской, Херсонской и Запорожской областей. Попытки снова атаковать Крымский мост, по которому военные грузы просто не перевозятся — есть же более быстрые и удобные коридоры. И если Киев раньше пытался скрыть свою причастность к ударам по мирным целям, то теперь бахвалится.

Железнодорожные пути взрывали C4 — традиционной взрывчаткой США и всего блока НАТО.

«Будем прямо говорить, западные страны одобряют молча. В их прессе идет сплошное одобрение политики государственного терроризма. Глобальный Юг молчит, боится ссориться с Западом. Осудили эти террористические акты, как ни странно, сами Соединенные Штаты», — рассказал военный эксперт, полковник запаса Игорь Витюк.

И не просто осудили, а по сути оправдали российский неумолимый ответ.

«Они дали Владимиру Путину основание, чтобы прошлой ночью разбомбить их к чертям. Когда я узнал про это, я подумал: «Ну вот, теперь они получат удар в ответ», — сказал президент США Дональд Трамп.

И неслучайно один из ответных ударов пришелся на учебный центр под Полтавой. Потери ВСУ — свыше 400 боевиков, среди которых 67 опознанных иностранцев. Все же помнят, как иностранные, а точнее британские инструкторы обучали украинцев именно диверсиям.

В свежем интервью, уже после российского ответа, президент Украины Влдимир Зеленский не так рад и воинственен, как в начале недели.

«Он делает то, что ему скажут, но бывают и такие ситуации, когда подопечные Запада выходят из-под контроля. Пример — Адольф Гитлер, который был популярен, был на обложках журналов, закончил как преступник номер один. В общем-то, Зеленский, к сожалению, идет той же дорогой», — прокомментировал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Киев не признает поражение и открыто говорит, что будет продолжать террористические акции. Не справившись с нашей армией, Запад будет стараться запугать мирных жителей.

* - внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.