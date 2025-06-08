На 101-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны Владимир Слепов

В Санкт-Петербурге на 101-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ), полковник в отставке и доктор педагогических наук Владимир Слепов. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

В своем обращении политик отметил, что сердце фронтовика, ведущего ученого в области морально-психологической подготовки военнослужащих, перестало биться. Губернатор выразил соболезнования семье и близким ветерана.

Владимир Слепов начал свою службу в 1942 году как рядовой. В 1945 году он встретил победу в ВОВ уже в звании офицера 54-й гвардейской дивизионной артиллерийской бригады. Он принимал участие в боях на территории Австрии, за это его наградили медалью «За взятие Вены». Также Слепов воевал в Чехословакии и Венгрии. В числе наград ветерана медали «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После войны Владимир Яковлевич получил звания заслуженного работника высшей школы и заслуженного деятеля науки Российской Федерации, а также является автором более 300 научных трудов. В администрации Санкт-Петербурга отметили, что военные и трудовые достижения Слепова останутся символом его мужества, стойкости и преданности Родине.

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