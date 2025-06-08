На 101-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны Владимир Слепов

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 12 0

Фронтовик являлся автором более 300 научных трудов.

Умер ветеран и ученый Владимир Слепов

Фото: Telegram/Росгвардия. Северо-Западный округ/rosgvardszo

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Санкт-Петербурге на 101-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ), полковник в отставке и доктор педагогических наук Владимир Слепов. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

В своем обращении политик отметил, что сердце фронтовика, ведущего ученого в области морально-психологической подготовки военнослужащих, перестало биться. Губернатор выразил соболезнования семье и близким ветерана.

Владимир Слепов начал свою службу в 1942 году как рядовой. В 1945 году он встретил победу в ВОВ уже в звании офицера 54-й гвардейской дивизионной артиллерийской бригады. Он принимал участие в боях на территории Австрии, за это его наградили медалью «За взятие Вены». Также Слепов воевал в Чехословакии и Венгрии. В числе наград ветерана медали «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После войны Владимир Яковлевич получил звания заслуженного работника высшей школы и заслуженного деятеля науки Российской Федерации, а также является автором более 300 научных трудов. В администрации Санкт-Петербурга отметили, что военные и трудовые достижения Слепова останутся символом его мужества, стойкости и преданности Родине.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Германии умерла пережившая холокост немка Марго Фридлендер.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.17
0.04 90.40
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:21
На 101-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны Владимир Слепов
0:00
Умерла бывший главный режиссер Цирка Никулина Оксана Дружинина
23:40
Выпрыгнула из штанов: Бейонсе во время выступления лишилась брюк
23:20
Депутат Линдеманн: Трамп достаточно умен, чтобы не вводить санкции против России
23:00
«Буду жить теперь один»: Лепс спел песню Шнурова
22:30
«Он заплатит за это»: Трамп пригрозил Маску за поддержку демократов

Сейчас читают

«Музыка Фадеева неземная!»: SHAMAN представил песню для «Интервидения»
«Не забывают легенд»: Киркоров впервые появился на публике после получения ожога
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025