Сила слова: как отметили День русского языка в нашей стране и за рубежом
В Киевской области две женщины спели русскую песню «Матушка земля»
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Даже неподалеку от украинской столицы вспомнили великий и могучий.
Под хит про белую березоньку и Святую Русь две девицы отплясывали прямо на проезжей части. И мы бы никогда не рассказали об этом их приключении, если бы не место действия — Киевская область, в десяти километрах от украинской столицы. На девушек составили протокол, потому что песня на русском.
Но не только этот грустно-комический инцидент заставил нам на этой неделе задуматься о великом и могучем, но и день рождения Пушкина и он же, по решению ООН, День русского языка, который отметили по всему миру. Соотечественники, проживающие за рубежом, и местные жители, увлеченные русской культурой, в этот день воздавали должное и поэту и созданному им литературному русскому языку. Вряд ли, конечно, Пушкин мог представить, что за его по сути наследие сейчас будут преследовать. И где? В Европе!
Язык — основа национальной идентичности, соответственно его защита дело государственное. На совещании у президента обсудили «Основы государственной языковой политики», проект документа уже разработан. Но защищать это значит не консервировать, а развивать и поддерживать.
Для повышения уровня образования подрастающего поколения президент предложил реализовать проект «Книжная карта», по аналогии с «Пушкинской картой». По три тысячи в год будут выделять дошкольникам на покупку хорошей литературы.
«Такие карты с номиналом в три тысячи рублей получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трёх до шести лет. Подчеркну: карту будет получать каждый ребёнок по достижении им трёх лет — что очень важно для многодетных семей», — отметил Владимир Путин.
Кроме того, президент поддержал идею о создании единого национального центра по продвижению русского языка.
Причём речь не только, а может и не столько идёт о популяризации того же Пушкина, среди дружественных нам стран Азии и Африки, но и на постсоветском пространстве русский язык необходимо уже поддерживать и продвигать.
Читайте также
80%
Нашли ошибку?