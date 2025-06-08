Многие города Соединенного королевства сталкиваются с ростом преступности, исламизацией и увеличением расходов на социальную поддержку приезжих.

В Британии разработали план модернизации вооруженных сил, и на кибербезопасность хотят выделить миллиард фунтов стерлингов. Это очень много. Ведь на строительство подводных лодок и модернизацию ядерного оружия намерены выделить 15 миллиардов фунтов.

Другой вопрос — есть ли такие средства в британском бюджете?

Понятно, что необходимость повышения военных трат британский кабинет министров обосновывает российской угрозой. В этой новой оборонной стратегии Россия упоминается аж 33 раза.

И вроде как даже не за себя переживают, не Британия в приоритете у британского правительства. НАТО прежде всего. Но никаких благих порывов в сторону заботы о других участниках альянса, даже не думайте… Лондон просто пытается получить преференции как главный проводник интересов НАТО в Европе на фоне того, что Вашингтон очевидно теряет интерес к Старому Свету.

И вот что удивительно: та угроза безопасности, которая реально волнует простых британцев, из-за которой слетело не одно уже правительство в Европе, как на этой неделе нидерландское, практически никак не обозначена в главном оборонном документе страны — мигранты.

«Уже через два поколения белые британцы станут меньшинством в собственной стране», — утверждает новое исследование Букингемского университета.

Сейчас их 73% от подданных его величества.

В Германии начали вести любопытную статистику — число преступлений против христиан и христианских учреждений. В 2024 году таких правонарушений было восемь с половиной тысяч, а в 2022 году в два с половиной раза меньше.

С этой тенденцией страны НАТО не хотят бороться? Или не могут? Узнала корреспондент «Известий» Анна Жихарева.

Где-то в Британии: коренной англичанин пытается снять свадьбу пакистанцев в отеле для мигрантов. Сначала его блокируют понаехавшие секьюрити, затем задерживают его же соотечественники.

Возмущение автора видео понятны. В сводках — групповые изнасилования мигрантами, нападения их на местных. Вот погромы в Ротереме.

В Лестере христиане шесть раз в день слушают призыв к молитве.

А это Бирмингем — некогда город острых козырьков, сейчас его называют городом острых тюрбанов — христиан осталось меньше 30%.

«Бирмингем, второй по величине город в Британии — банкрот. Причины финансовой катастрофы — огромный рост заявок на социальные пособия, резкое сокращение налоговых выплат от бизнеса и очень высокая инфляция», — рассказала корреспондент.

А вот куда, а точнее, на кого уходят все деньги.

«Я хочу навсегда остаться в Ирландии. Я ирландец, но я из Сирии. Я женат, у меня три дочки. Мне дают примерно 500 евро в неделю», — рассказал сирийский мигрант.

Мигранты уже не просто захватывают города — они там власть. Этот человек с автоматом в руках — из индийской семьи. Аджит Атвал — мэр города Дерби. А это Руксана Исмаил — дочь радикалов-мигрантов из Пакистана. Тоже мэр — английского Ротерема. Это тот город, где пакистанцы-педофилы массово насиловали школьников десять лет назад.

«Мы близки к бунту, я бы сказал, в большинстве стран Европы. Англия. Франция сейчас догоняет. Мигранты получают больше денег и имеют больше привилегий, чем местные. Люди в ярости, и они не понимают этого», — сказал политолог Айк Хаммер.

Британский флаг еще не так сильно привлекает выходцев с Ближнего Востока и Африки, как немецкий. Заголовки газет ежедневно пестрят новыми нападениями мигрантов. В этом, по прогнозу, количество мигрантов в Германии вырастет до 15% — это 12,5 миллионов человек.

«Наши власти — главные виновники миграционного кризиса. Но об этом молчат. Сейчас в Германии перелом — новый канцлер говорит об усилении границ, но это полумеры», — прокомментировал немецкий политолог Кристоф Херстель.

Они нужны им как дешевая рабочая сила. И даже когда обстановка накалена, под шумок партия Мерца пытается ввести в Германию две с половиной тысячи афганцев.

«Это снова колоссальное нарушение предвыборных обещаний, в которых говорилось, что именно этого не произойдет. Мы же знаем, что эти две с половиной тысячи человек были отобраны левыми организациями. Там поддельные паспорта, поддельные резюме», — заявил секретарь фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Бернд Бауманн.

А преступления, беспорядки, которые устраивают рабочие из других стран, — побочный эффект. Французы знают об этом как никто. И при президенте Франции Эммануэле Макроне страна остается лидером по приему легальных и нелегальных мигрантов. Если в 2016 году во Франции выдавали 100-150 тысяч видов на жительство в год, то сейчас в три раза больше. И нескончаемый поток продолжается. От этого страдают другие мигранты — те, кто приехали сюда 50 лет назад.

«Я действительно очень переживаю, не только за будущее. У меня профессия. Я научился всему, чтобы устроиться на работу, но сегодня эмигрантов, таких как арабы, не берут никуда. И меня могут не взять. Потому что нас плохо воспринимают», — поделился житель Парижа Карим Форнер.

В Польше уже поняли, к чему ведет такое гостеприимство. Страну захлестнули протесты против мигрантов. А политики строят на кризисе карьеру.

«Моя Польша — это Польша, где вместо центров интеграции мигрантов существуют центры депортации для тех, кто хочет разрушить нашу страну», — заявил избранный президент Польши Кароль Навроцкий.

Испанцы, греки, португальцы — все пытаются отвернуться от мигрантов. Семимильными шагами они перенимают опыт Венгрии и Нидерландов. Но пока им не дают закрыть двери.

«С ростом популярности крайне правых партий в Нидерландах они стали ужесточать миграционную политику, заявляя: «Теперь мы больше не хотим столько мигрантов, как раньше, потому что это вызывает хаос в нашем обществе», — отметил французский политолог Бертран Шоллер.

И если экономики Великобритании, Франции, Германии сейчас, мягко говоря, страдают от приезжих, то Венгрия просто избавилась от них и спаслась. В 2015-м в страну въехали полтора миллиона беженцев. Но проблему решили просто и быстро: за предоставление жилья мигрантам сажали в тюрьму на полтора года. Если нанял нелегала на работу — штраф 50 тысяч.

«Мы выиграли миграционную битву. Мы защитили себя, и сегодня Венгрия — страна, свободная от мигрантов», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Очевидно, Франция, Германия, Великобритания сейчас заняты больше Украиной и благополучием президента Украины Владимира Зеленского и киевского режима. Они точно помогут и снизят градус в обществе. В Еврокомиссии приступают к разработке плана по возвращению украинцев на родину. А то ТЦК уже сидит без работы. Но количество беженцев из других стран, по всем прогнозам, будет только расти. А вместе с ними будет расти количество преступлений и недовольство в обществе.