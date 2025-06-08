Замуж в третий раз: 45-летняя актриса Анна Слю вновь надела белое платье

Избранник кинозвезды — человек непубличный. Но скрывать свою любовь и красивую свадьбу артистка не в силах.

Актриса Анна Слю поделилась с поклонниками радостью — она вышла замуж за своего возлюбленного Владимира. В личном блоге кинозвезды появились кадры пышного торжества. Свадьбу молодожены устроили по-настоящему летнюю — на природе, в окружении зелени, высоких деревьев и цветов. Гости продолжают публиковать в соцсетях фото и видео со счастливыми женихом и невестой.

В большой компании гостей были замечены известные коллеги актрисы — Мария Андреева, Лариса Баранова и Екатерина Стеблина. Невеста надела изящное белое платье с корсетом, драпировкой и открытыми плечами, распустила волосы, украсив локоны блестящими заколками. Жених выбрал строгий черный костюм и галстук-бабочку. Они танцевали, не сводили друг с друга глаз и выглядели абсолютно счастливыми. В конце вечера для компании был организован концерт, завершившийся фейерверком.

Кадр со свадьбы Анны Слю. Фото: Instagram*/annaslu

Анна Слю объявила о помолвке в январе, показав в личном блоге подаренное избранником кольцо. Так Владимир поздравил ее с Новым годом. Это третий брак актрисы и впервые ее выбор пал не на коллегу. Теперь уже супруг звезды — человек непубличный, он даже не ведет соцсети. Зато поклонники Слю часто видят мужчину на ее странице. Анна называет его Вовкой и даже Вовейрой, восхищается его смелостью и умением заботиться, признается, что ей очень повезло.

Первым мужем Анны Слю стал актер Даниил Белых, они начали встречаться еще студентами. Они поженились в 2004 году и развелись в 2010-м. Второй муж, тоже актер, Владимир Данай (Настоящая фамилия Смирнов — Прим. ред.), известный по роли медика Леши в сериале «Глухарь». У пары родились дочь Серафима и сын Тихон. Свадьбу сыграли в 2012-м, а разошлись в 2021-м. По словам артистки, ее дети обожают отца, и их дом всегда открыт для бывшего мужа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой будет свадьба телеведущей Ксении Бородиной. К слову, тоже третья.

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