«Ничего не делаю с лицом»: актриса Захарова рассказала о секретах молодости

Артистка считает, что накачивать себе что-либо уже не модно.

Актриса Елена Захарова, которой не так давно исполнилось 50 лет, не приемлет уколы красоты для сохранения молодости. Об этом в беседе с KP.RU рассказала сама артистка.

В уходе за собой она предпочитает проверенные методы. Например, долгое время Захарова не изменяет себе в любимом цвете волос и привычной прическе. А также актриса ходит в один и тот же СПА-салон уже на протяжении 15 лет.

«Мой основной секрет красоты, наверно, заключается в том, что я ничего не делаю с лицом. Понятно, что я вижу изменения, которые происходят с возрастом, но я еще не сделала ни одного укола в лицо. Иногда я хожу на ручной массаж. Уже больше 15 лет я посещаю одно и то же СПА в Москве. И вижу, как там прекрасно выглядят косметологи. Возможно, они что-то и делают, но это совсем незаметно», — рассказала звезда сериала «Кадетство».

Захарова посоветовала прекрасному полу обращать внимание на то, как выглядит косметолог. Ведь если специалист отличается естественной красотой, то и своим клиентам он постарается сделать также, без лишней «надутости». Актриса считает, что накачивать себе что-либо уже немодно.

Также артистка поделилась, что из-за разъездов и гастролей поправилась на четыре килограмма. Но при этом Захарова предпочитает относиться к себе бережно — между сном и спортом она выберет сон.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Елены Захаровой поразила ее неожиданным высказыванием. Семилетняя девочка рассказала об отношениях с парнем.