«Страшно представить»: Елену Захарову поразило заявление семилетней дочери

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 27 0

Наследница актрисы Елены Захаровой удивила маму недетским высказыванием

«Страшно представить»: Елену Захарову поразило заявление семилетней дочери

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Девочка рассказала об отношениях с парнем.

Единственная дочь актрисы Елены Захаровой поразила маму своими высказываниями. Об этом артистка рассказала в беседе с корреспондентом KP.RU на XII Забайкальском международном кинофестивале в Чите.

В этом году семилетняя Майя пойдет в первый класс. Сама же девочка ощущает себя чересчур взрослой, что не забывает сообщать своей родительнице. Захарова же, в свою очередь, отметила, что поведение девочки во многом свободное, поскольку заниматься ее воспитанием получается лишь силами бабушки из-за загруженного рабочего графика.

«С Майей мне помогает моя мама. Ее, конечно, избаловали. Она очень непослушная и избалованная. Я это все понимаю. Но она долгожданный ребенок. Поэтому что еще сказать? Она говорит: «Я подросток. И сама могу принимать решения», — пояснила артистка.

Больше всего Захарову поразило, что еще совсем маленькая дочка поделилась с ней подробностями личной жизни и рассказала о том, что у нее появился парень.

«Недавно она мне заявила: „У меня есть парень. Мы целовались“. „Майя, что вы делали?“ — спросила я. „Мам, ну что такого? У нас любовь!“ — не растерялась она. Не слишком все рано? Человеку семь с половиной лет», — вспомнила актриса.

И вместо времени с мамой юная завоевательница сердец предпочитает сходить на свидание с бойфрендом.

«Из соседнего дома, из интеллигентной семьи. Видимо, она где-то услышала что-то. Я ей говорю, что у нас репетиция в консерватории. „Нет, мам, не могу. У меня встреча с парнем“ — ответила мне Майя», — поделилась артистка.

Сейчас Елена переживает за будущее дочки. Она хочет для своего чада счастливого расклада.

«А я такая: „А? Что?“ И как в фильме „Унесенные ветром“, где моя нюхательная соль?! Что будет в переходном возрасте, даже страшно представить, но надеюсь, что все будет хорошо», — заключила собеседница.

Ранее, писал 5-tv.ru, Елена Захарова призналась в любви российскому кино.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.17
0.04 90.40
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:26
Безбожники: киевские власти изменили герб города в рамках поддержки ЛГБТ-фестиваля*
3:06
«Такая нежность»: Смолов и Истомина роскошно отдохнули на Мальдивах
2:45
«Страшно представить»: Елену Захарову поразило заявление семилетней дочери
2:23
От союзников до врагов: соратники Трампа обсуждают возможное выдворение Маска из США
2:04
WР: Маск подрался с Бессентом в коридоре Белого дома
1:43
60 дней передышки? Украина устраивает диверсии на фоне предложений о перемирии

Сейчас читают

Умерла бывший главный режиссер Цирка Никулина Оксана Дружинина
«Музыка Фадеева неземная!»: SHAMAN представил песню для «Интервидения»
«Не забывают легенд»: Киркоров впервые появился на публике после получения ожога
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025