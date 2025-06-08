Армия России освободила населенный пункт Заря в ДНР
Российские военные вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru
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Армия России освободила населенный пункт Заря в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате активных и решительных действий подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.
По данным министерства, российские военные поразили живую силу и технику девяти бригад украинской стороны. Операция по освобождению произошла в районе Часова Яра и на славяно-краматорском направлении.
Представители ведомства сообщают о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери. В том числе сторона противника лишилась более 170 военнослужащих, пяти автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии. А также российские солдаты ликвидировали две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Помимо этого, поступила информация о том, что бойцы 90-й танковой дивизии группировки «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Михайловка в ДНР.
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