Армия России освободила населенный пункт Заря в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате активных и решительных действий подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.

По данным министерства, российские военные поразили живую силу и технику девяти бригад украинской стороны. Операция по освобождению произошла в районе Часова Яра и на славяно-краматорском направлении.

Представители ведомства сообщают о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери. В том числе сторона противника лишилась более 170 военнослужащих, пяти автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии. А также российские солдаты ликвидировали две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Помимо этого, поступила информация о том, что бойцы 90-й танковой дивизии группировки «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Михайловка в ДНР.