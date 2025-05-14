Российские военные освободили село Михайловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Сегодняшняя победа — результат активных и решительных действий группировки войск «Центр».

Также, по данным Минобороны, подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нНанесли поражение живой силе и технике шести механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васютинское, Веролюбовка, Александро-Шультино, Дружковка, Иванополье, Заря, Дылеевка и Константиновка в ДНР.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования — они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что армия России освободила населенный пункт Котляровка в ДНР.